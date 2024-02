Belotti domenica sarà titolare contro il Frosinone, la Fiorentina alza la cresta. Italiano ha deciso

Andrea Belotti sarà titolare al Franchi. Arriva così l’esordio dell’ex attaccante di Roma e Torino, che contro il Lecce ha trasformato una palla sporca in una pericolosa traversa. Segno chiaro di quanto possa diventare utile a questa Fiorentina. Insomma, Italiano sembra essersi deciso, con un’idea che aveva preso forza nelle ore prima della sfida in Salento, ma che alla fine è stata accantonata. Adesso invece non ci sono più dubbi, Belotti guiderà l’attacco della Fiorentina e con lui la squadra viola proverà a rialzare la cresta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

