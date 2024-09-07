Cerofolini si ferma: trauma distorsivo al menisco per l'ex Viola

L'ex portiere della Fiorentina ha avuto un problema fisico che lo terrà fuori dalle scene per un periodo non precisato

Il Frosinone dovrà fare a meno per le prossime partite di Serie B del portiere ancora in orbita Viola Michele Cerofolini. Infatti il giocatore cresciuto nel settore giovanile gigliato ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio destro e ha eseguito una risonanza che ha evidenziato una lesione al menisco mediale. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni nei quali si capirà quanto tempo dovrà restare fuori. Il portiere può essere ancora importante per la Fiorentina poiché potrebbe rientrare tra quei giocatori cresciuti nel vivaio che possono essere inseriti nelle liste ed è ancora giovane.

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