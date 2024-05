Tutto secondo copione, la Roma regala la vittoria all’Empoli che si salva. Baldanzi non schierato

I rapporti tra le società contano molto nelle ultime giornate di campionato come fece notare qualche settimana fa il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, e infatti la Roma non fa la gara della vita contro l’Empoli che vince contro i giallorossi e si salva. A gennaio c’è stata l’operazione Baldanzi tra le due società e infatti il calciatore classe 2003 non è stato nemmeno schierato in campo da De Rossi. Doveva essere vittoria dell’Empoli e vittoria dell’Empoli è stata, tra la non sorpresa di tutti con la stessa Roma che nel secondo tempo ha sbagliato diverse facili ripartenze. Piange il Frosinone che perde in casa contro l’Udinese e retrocede. Il racconto di Empoli-Roma scritto da TMW:

Cancellieri, pari Roma nel recupero. Partita dalla posta in palio pesantissima per l’Empoli, spinto dai 15mila di uno stadio Castellani gremito e deciso a dare il proprio sostegno alla squadra di Nicola. Primi dieci minuti abbondanti di studio, quindi gli azzurri trovano lo spazio per colpire e al 13′ trovano il vantaggio con un’azione verticale e rapida che manda Cancellieri a tu per tu con Svilar. Tempo cinque minuti e ci sarebbe l’immediato pareggio della Roma con Cristante che risolve una mischia dopo due grandi salvataggi di Caprile, ma il VAR segnala il millimetrico fuorigioco del centrocampista e la rete viene annullata.

L’Empoli si rannicchia e lascia campo ai giallorossi, cercando di far male in contropiede con un Cancellieri sempre vivace negli spazi. I ritmi calano, le occasioni si diradano, ma nel primo minuto del recupero c’è spazio per l’1-1 della Roma. Nasce tutto a sinistra sull’asse Zalewski-Angelino: cross al bacio per Aouar, che riporta la parità all’intervallo.

Niang per la gioia di un popolo. Al rientro in campo già due sostituzioni per Nicola, l’Empoli rientra meglio in campo anche nella ripresa ma stavolta non colpisce, nonostante un paio di occasioni ghiotte per farlo nell’immediato (su tutte quella capitata al subentrato Niang dopo neanche dieci minuti). Con il passare dei minuti sale il bisogno dell’Empoli di trovare un altro gol e a metà ripresa Nicola sbilancia in avanti la sua squadra varando il tridente pesante con Cancellieri, Caputo e Niang. La palla colpita dalla lunghissima distanza da Marin, poco dopo, per poco non fa schizzare in piedi il Castellani ma ci si mette di mezzo la traversa.

Al 77′ il tutto per tutto: esce Maleh, centrocampista, dentro Cambiaghi, quarto attaccante in contemporanea per l’Empoli. Gli azzurri si scoprono e in uno di questi varchi all’84’ colpisce El Shaarawy, servito però in fuorigioco da Angelino. Al minuto 92 la ricompensa per Nicola: Cancellieri trova Niang, che fredda Svilar e regala un’insperata salvezza da record all’Empoli!

LE PAROLE DI GASPERINI SUL RECUPERO CONTRO LA FIORENTINA