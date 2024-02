Fiorentina-Frosinone: non è il momento del canto del Gallo, gioca Beltrán con Nico dall’inizio

Dopo un mercato deludente e le sconfitte con Inter e Lecce, la squadra viola scende in campo alle 12.30 di domenica contro il Frosinone di Eusebio DiFrancesco in un match da vincere a tutti i costi, fatto mai accaduto nel nuovo anno. Italiano riparte dal 4-2-3-1 con Terracciano, Milenkovic e Quarta centrali mentre Ranieri è squalificato, sulle fasce agiranno Faraoni e Biraghi, a centrocampo Arthur non è pronto e quindi duetteranno Mandragora e Duncan, Bonaventura sulla trequarti dietro a Beltran mentre Ikoné e Nico andranno sulle corsie. In casa Frosinone pronto l’ex Lirola dall’inizio, in avanti Kaio Jorge e Soulé sono sicuri di un posto mentre Harroui e Seck si giocano l’altra maglia.

lo riporta Tuttomercatoweb