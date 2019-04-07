Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle non ha visto il gol di Ciofani e la conseguente vittoria del Frosinone al Franchi dato che a metà primo tempo, poco dopo il minuto 20 di gioco ha abbandon...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2019 15:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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