Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle non ha visto il gol di Ciofani e la conseguente vittoria del Frosinone al Franchi dato che a metà primo tempo, poco dopo il minuto 20 di gioco ha abbandon...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 15:52
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle non ha visto il gol di Ciofani e la conseguente vittoria del Frosinone al Franchi dato che a metà primo tempo, poco dopo il minuto 20 di gioco ha abbandonato lo stadio e la visione della partita.