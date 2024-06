Brescianini piace alla Fiorentina ma c’è distanza sul prezzo. Il Frosinone chiede 12 milioni.

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma l’interesse della Fiorentina per Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone. La dirigenza viola lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per un centrocampo da rifondare ma c’è l’ostacolo del prezzo. Il Frosinone valuta il classe 2000 ben 12 milioni, anche a causa della clausola del 50% sulla rivendita da versare al Milan. La dirigenza gigliata non vorrebbe superare gli 8 milioni. Brescianini, che è rappresentato da Beppe Riso, è reduce da una buona stagione in serie A, con 4 gol e 2 assist in 36 presenze.

