Italiano conosce una sola filosofia, cambiare sempre..per non cambiare mai

Tra le pillole statistiche che ha regalato la partita di oggi non può mancare quella riguardante Vincenzo Italiano: con la presenza di Belotti nella formazione titolare, il tecnico viola mette infatti a referto la 138ma formazione diversa in 138 partite sulla panchina gigliata.

L’altra curiosità di giornata riguarda invece seppur non direttamente Antonin Barak. Il ceco infatti con il gol che ha chiuso la gara risulta il quindicesimo marcatore diverso della Fiorentina in campionato: un vero e proprio record, più di ogni altra squadra in Serie A. Lo riporta calcioinpillole.com

