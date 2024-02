Parisi non convocato per Fiorentina-Frosinone, il terzino rimane a casa per colpa della tonsillite

Non è tra i convocati per Fiorentina-Frosinone, il terzino sinistro viola non sarà a disposizione per la sfida contro la squadra laziale perché fermato da una tonsillite. Dunque Vincenzo Italiano avrà a disposizione solo Biraghi per la sfida in programma domani allo stadio Franchi alle 12.30

