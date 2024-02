Dodò a sorpresa tra i convocati contro il Frosinone? Il brasiliano ha massimo 15-20 minuti di partita

Sono passati poco più di 4 mesi dall’operazione al ginocchio per Dodò. L’infortunio patito ad Udine è stato un brusco stop per il brasiliano, il quale però non si è dato per vinto e si è subito messo in moto per recuperare. E domani potrebbe arrivare una sorpresa per lui. Forse oggi nell’elenco dei convocati ci sarà già il suo nome. Negli allenamenti congiunit con Grosseto e Prato ha risposto bene alle sollecitazioni. I minuti in campo, in caso di eventuale impiego, si aggirerebbero sui 15-20. Ma Dodò è davvero pronto a tornare. Lo scrive La Nazione.

