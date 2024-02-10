Sono 972 i tifosi del Frosinone che hanno comprato il biglietto per la partita contro la Fiorentina
i tifosi canarini seguiranno in buon numero la squadra di DiFrancesco per la trasferta di domani a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2024 13:59
Come riportato da TuttoFrosinone, i tagliandi venduti per i tifosi che vengono dal Lazio sono circa 972 con la vendita che chiude oggi alle 19 ed aperta solamente per i residenti nella regione della squadra allenata da Di Francesco per la partita che si giocherà domani alle ore 12.30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina.
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