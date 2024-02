La Fiorentina ha vinto divertendosi. Belotti centravanti vero, Nico è tornato ed Ikonè si è risvegliato 

Vincere e divertirsi. Questo è quello che ha fatto ieri la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Frosinone. Al Franchi, è andata in scena una partita perfetta che ha ridato a Firenze la sua Fiorentina. Tutto nasce da tre punti: Belotti è un centravanti vero, Nico Gonzalez mancava parecchio ed è finalmente tornato e Ikonè, giocando con giocatori di qualità, si è risvegliato. Da qui, la Fiorentina torna a sognare e a vincere.

La cronaca? Parte subito in discesa il match al Franchi, con il francese che pesca il “Gallo” in area che al primo pallone della gara segna il suo primo gol in viola. Poco dopo, è proprio Ikonè a ripetersi con un tiro deviato. Il dominio viola continua e la prima frazione di gioco si conclude sul 3 a 0, con la testata di Martinez Quarta che va a sancire una gara a senso unico. Nella ripresa il canovaccio della sfida non cambia. Sale in cattedra Nico Gonzalez che trova un gol bellissimo per il poker. Finalmente una prova di forza da parte dell’argentino. Poco dopo il Frosinone reagisce, con il gol di Mazzitelli. Un gol, vanificato dal 5 a 1 di Barak nel finale. Vincere e divertirsi. E la Fiorentina torna a sognare. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI MAZZARRI