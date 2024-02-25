Rugani fa esultare la Juve al 94' contro il Frosinone (3-2). Vlahovic mattatore con una doppietta e un assist

La Juventus riesce all'ultimo respiro a battere il Frosinone grazie al gol 95' di Danele Rugani. Primo tempo che era finito 2-2 con la doppietta dell'ex viola Vlahovic e le reti per il Frosinone di Ch...

La Juventus riesce all'ultimo respiro a battere il Frosinone grazie al gol 95' di Danele Rugani. Primo tempo che era finito 2-2 con la doppietta dell'ex viola Vlahovic e le reti per il Frosinone di Cheddira e Brescianini. bianconeri che tornano a vincere e salgono a quota 57 punti, sei in meno della capolista Inter. Per il Frosinone invece si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Laziali che rimangono a quota 23 punti, ovvero tre in più rispetto alla zona retrocessione.

Foto: Instagram Juve

PIOLI INCONTRA GASPERINI, MA RICORDATE LA LITE A FIRENZE? “I DUE SI SPINTONARONO PER IL TUFFO DI CHIESA”

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