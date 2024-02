Pioli incontra Gasperini, ma ricordate la lite a Firenze? “I due si spintonarono per il tuffo di Chiesa”

Stasera il big match tra Milan ed Atalanta a San Siro, le squadre di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini si sfideranno alla ricerca dei 3 punti da aggiungere alla propria classifica, sebbene fra i due tecnici non scorra buon sangue fin dai tempi in cui l’attuale allenatore rossonero era a Firenze. La Gazzetta dello Sport ricorda quell’episodio del 2018, quando al minuto 90 di Fiorentina-Atalanta – vinto dai viola con un meraviglioso 2-0, con le reti di Veretout e Biraghi – gli animi si scaldarono ed i due tecnici si spintonarono, scadendo quasi nella violenza. Il motivo? Un parere diverso rispetto alla decisione dell’arbitro Valeri, in merito al rigore assegnato alla Fiorentina per il celebre “tuffo” di Federico Chiesa. Da quel momento è nato il rapporto difficile tra il Gasp e la tifoseria viola, con un susseguirsi di provocazioni, talvolta anche pesanti, dall’una e dall’altra parte.

LEGGI ANCHE: DE ROSSI SACRIFICA BELOTTI PER AZMOUN COME VICE LUKAKU