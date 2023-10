Fiorentina scoppiata, si butta via nella ripresa: il terzo posto resta un sogno. Occasione ghiotta non sfruttata 

Scoppia e si butta via nella ripresa, la Fiorentina. O meglio, butta via tutto quello che di buono e positivo aveva fatto nella prima parte della gara. Un’occasione ghiotta non sfruttata, figlia di una gara a due volti: un bel primo tempo e un secondo tempo di fatica. La Viola scende in campo con il piglio giusto e trova il vantaggio con uno splendido colpo di testa di Nico Gonzalez, servito da Duncan. Arriva un pareggio e il terzo posto rimane un sogno. Lo scrive La Nazione.

