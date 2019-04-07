Daniele Ciofani: "Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e tanta voglia di rimanere in Serie A…"

Il protagonista del gol Daniele Ciofani è intervenuto ai microfoni su Dazn: "Momento speciale? non c’è una spiegazione a tutto questo. Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e voglia di giocarci la...

Il protagonista del gol Daniele Ciofani è intervenuto ai microfoni su Dazn: "Momento speciale? non c’è una spiegazione a tutto questo. Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e voglia di giocarci la permanenza in Serie A. Adesso aspettiamo, se poi alla fine non ce la faremo sappiamo che abbiamo dato il massimo. Per me, per noi, è un sogno. Il mio gol? Mi è piaciuto molto. Ma è importante lavorare per la squadra. Poi è stato un grande gol, in uno stadio importante come il Franchi. Anche i tifosi viola mi hanno applaudito. Fantacalcio? Non ricordo se mi sono schierato, forse entro dalla panchina (ride ndr)…”.

Fonte: Italsportpress