Labaro Viola

Daniele Ciofani: "Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e tanta voglia di rimanere in Serie A…"

Il protagonista del gol Daniele Ciofani è intervenuto ai microfoni su Dazn: "Momento speciale? non c’è una spiegazione a tutto questo. Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e voglia di giocarci la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 15:04
Daniele Ciofani: "Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e tanta voglia di rimanere in Serie A…" -
News
Fiorentina
Frosinone
Ciofani
Condividi

Il protagonista del gol Daniele Ciofani è intervenuto ai microfoni su Dazn: "Momento speciale? non c’è una spiegazione a tutto questo. Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e voglia di giocarci la permanenza in Serie A. Adesso aspettiamo, se poi alla fine non ce la faremo sappiamo che abbiamo dato il massimo. Per me, per noi, è un sogno. Il mio gol? Mi è piaciuto molto. Ma è importante lavorare per la squadra. Poi è stato un grande gol, in uno stadio importante come il Franchi. Anche i tifosi viola mi hanno applaudito. Fantacalcio? Non ricordo se mi sono schierato, forse entro dalla panchina (ride ndr)…”.

Fonte: Italsportpress

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok