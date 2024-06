La Fiorentina vuole Brescianini? In caso di acquisto il 50% dell’importo va dato al Milan

Nelle ultime ore è salito l’interesse della Fiorentina per Marco Brescianini, centrocampista tuttofare classe 2000 attualmente in forza al Frosinone. Nonostante la retrocessione della società ciociara, Brescianini si è ben comportato nella sua prima stagione in Serie A, dimostrando grande adattabilità ed eclettismo e mettendo a referto 4 gol e 2 assist nel campionato italiano.

La buona stagione di Brescianini non è passata inosservata, con la squadra di mister Palladino che ci ha subito messo gli occhi. Il Frosinone valuta il giocatore circa 12 milioni di euro, con la Fiorentina che sembra essere pronta a mettere sul piatto un’offerta di circa 8 milioni (il valore di mercato è di 3,5 milioni secondo Transfermarkt). Da questo interessamento trae beneficio anche il Milan, società in cui Brescianini è cresciuto a livello calcistico. Stando a quanto raccolto da TMW, i rossoneri avevano inserito una clausola di percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, assicurandosi una buona somma di denaro nel momento in cui il Frosinone cederà il proprio centrocampista.

