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"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola"

Queste le parole di Stefano Pioli a Dazn a fine partita:"Non avevo previsto una partita così, abbiamo avuto poco ritmo ma non abbiamo giocato male oggi, abbiamo iniziato bene. Non vinciamo a casa da t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 16:05
"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Queste le parole di Stefano Pioli a Dazn a fine partita:

"Non avevo previsto una partita così, abbiamo avuto poco ritmo ma non abbiamo giocato male oggi, abbiamo iniziato bene. Non vinciamo a casa da tantissimo tempo, venivamo da due buone prestazioni, gli stimoli c'erano tutti. Tutto è andato storto. L'ambiente ci ha sempre sostenuto, per la prestazione di oggi era difficile prevedere comportamenti diversi dai tifosi. Solo giocando Chiesa può raggiungere la forma migliore"

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