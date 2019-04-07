"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola"

Queste le parole di Stefano Pioli a Dazn a fine partita:"Non avevo previsto una partita così, abbiamo avuto poco ritmo ma non abbiamo giocato male oggi, abbiamo iniziato bene. Non vinciamo a casa da t...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2019 16:05

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli

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