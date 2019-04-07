"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola"
Queste le parole di Stefano Pioli a Dazn a fine partita:"Non avevo previsto una partita così, abbiamo avuto poco ritmo ma non abbiamo giocato male oggi, abbiamo iniziato bene. Non vinciamo a casa da t...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 16:05
Queste le parole di Stefano Pioli a Dazn a fine partita:
"Non avevo previsto una partita così, abbiamo avuto poco ritmo ma non abbiamo giocato male oggi, abbiamo iniziato bene. Non vinciamo a casa da tantissimo tempo, venivamo da due buone prestazioni, gli stimoli c'erano tutti. Tutto è andato storto. L'ambiente ci ha sempre sostenuto, per la prestazione di oggi era difficile prevedere comportamenti diversi dai tifosi. Solo giocando Chiesa può raggiungere la forma migliore"