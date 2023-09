A Nico risponde Soulé, Frosinone-Fiorentina finisce 1-1. Tante occasioni sprecate dai viola nel 1° tempo

Parte forte la Fiorentina, al 2’ Sottil ci prova dalla distanza, palla in angolo. Al 4’ grande occasione per la Fiorentina, Nzola va al tiro ma Turati spedisce in corner. All’8’ missile di Nico Gonzalez che finisce di poco fuori. Al 14’ Bonaventura dentro per Nzola che va alla conclusione, palla deviata in angolo. Al 16’ grande occasione per Sottil che davanti la porta scivola. Al 18’ Parisi si divora il gol dell’1-0. Al 19’ testata vincente di Nico su assist di Duncan. Al 39’ Bonaventura prova il tiro dalla distanza, palla fuori. Al 41’ Sottil per Duncan, tiro alto.

Al 65’ punizione battuta da Bonaventura che tocca per Milenkovic ma Turati risponde presente. Al 68’ conclusione dalla distanza di Mazzitelli, salva in angolo Terracciano. Al 70’ caso crossa, allunga il pallone Kayode, Soulè firma l’1-1. Al 72’ Madragora prova il tiro da fuori. All’85’ stacca Barak sul cross dentro di Parisi, para Turati.

