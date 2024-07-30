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Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina"

Dopo aver chiuso l’operazione Distefano, il Frosinone trova l’intesa con la Fiorentina per il prestito di un giovane attaccante. Si tratta di Fallou Sene, senegalese classe 2004, cresciuto nel Coperti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2024 11:15
Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina" -
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Dopo aver chiuso l’operazione Distefano, il Frosinone trova l’intesa con la Fiorentina per il prestito di un giovane attaccante. Si tratta di Fallou Sene, senegalese classe 2004, cresciuto nel Copertino per poi passare al Bari prima del trasferimento in viola. Adesso per lui, recente protagonista nella Primavera viola, la possibilità di fare un bel balzo fino alla Serie B, il Frosinone lo aspetta. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

PEDULLÀ: “NUOVA ESPERIENZA IN SERIE B PER AMATUCCI, LA SALERNITANA STA CHIUDENDO L’OPERAZIONE”

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