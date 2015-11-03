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Notizie Sene Fiorentina

Sene va a farsi le ossa in Serie B: ufficiale il suo passaggio in prestito al Frosinone per una stagione

31 luglio 2024 12:45

Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina"

30 luglio 2024 11:15

Sene: "Mi hanno chiesto più volte di giocare per l'Italia ma voglio il Senegal. Ho rifiutato"

26 giugno 2024 22:54

Sene segna il pari contro l'Inter e dedica il gol all'indimenticato direttore Joe Barone

26 aprile 2024 21:45

I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore

20 aprile 2024 16:16

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