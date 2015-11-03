Notizie Sene Fiorentina

Sene va a farsi le ossa in Serie B: ufficiale il suo passaggio in prestito al Frosinone per una stagione
31 luglio 2024 12:45
Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina"
30 luglio 2024 11:15
Sene: "Mi hanno chiesto più volte di giocare per l'Italia ma voglio il Senegal. Ho rifiutato"
26 giugno 2024 22:54
Sene segna il pari contro l'Inter e dedica il gol all'indimenticato direttore Joe Barone
26 aprile 2024 21:45
I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore
20 aprile 2024 16:16
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