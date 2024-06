Sene: “Mi hanno chiesto più volte di giocare per l’Italia ma voglio il Senegal. Ho rifiutato”

La stellina della Fiorentina Primavera Fallou Sene ha concesso un’intervista ad un portale senegalese in cui afferma di aver ricevuto numerose richieste di giocare con la maglia azzurra della Nazionale. Senè avrebbe però sempre rifiutato preferendo il Senegal. Il giovane attaccante viola è nato in Senegal ed è arrivato in Italia all’età di 11 anni, per ricongiungersi alla sua famiglia. Nello scorso campionato Primavera è stato autore di 11 reti in 31 presenze.

