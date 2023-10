Gazzetta: “Fiorentina non pronta per i quartieri alti: Nzola è un problema, resta ancora a secco”

La Fiorentina non è ancora pronta per prendere casa nei quartieri alti. Una squadra di vertice avrebbe preso il largo nel primo tempo clamorosamente dominato, invece la Viola concretizza soltanto con un colpo di testa del solito Nico Gonzalez e spreca una decina – conteggio per difetto – di chiarissime azioni da gol costruite nei primi 45’. Ancora a secco il “9”, stavolta Nzola, ed è un problema. Tenuto in vita nel primo tempo, il Frosinone resiste alla tempesta, si conferma formazione di grande tigna, applicazione tattica e idee chiare, e nella ripresa raccoglie il pareggio dopo i cambi decisivi di Di Francesco. Per i ciociari quinto risultato utile di fila. E di nuovo in rimonta, come in occasione del successo casalingo con il Sassuolo: l’ambiente dello Stirpe è un fattore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.