Il Frosinone di Cerofolini fa piangere Gasperini, è 2-1 al Benito Stirpe. Il racconto della partita

Un secondo tempo di sofferenza, ma un primo tempo da incorniciare. Il Frosinone strappa la prima vittoria dopo il ko col Napoli, a decidere la sfida contro l’Atalanta Harroui e Monterisi: nulla da fare per la banda di Gian Piero Gasperini, prestazione completamente da dimenticare rispetto alla sfida di domenica scorsa al Mapei. Sorride invece Di Francesco, al primo successo coi giallazzurri: sarà pure calcio d’agosto, ma le sorprese non mancano mai.

Gasperini ha deciso di affidarsi all’usato sicuro, confermando dieci elementi su undici visti in campo contro il Sassuolo: unica eccezione per Mario Pasalic, sostituito da Ederson. Il Frosinone ha risposto con Cheddira titolare supportato da Baez e Harroui nel 4-3-3 studiato da Di Francesco. I padroni di casa hanno iniziato con un piglio differente, un approccio aggressivo rispetto a un’Atalanta scarica, poco reattiva: sono bastati cinque minuti ai giallazzurri per sfruttare una leggerezza di Lookman a centrocampo, con Harroui abile ad inventarsi un piazzato imparabile per Musso.

La reazione dei bergamaschi è stata immediata, Zapata ha provato la conclusione di prima intenzione ma il pallone ha sorvolato la traversa della porta difesa da Cerofolini, in campo al posto dello squalificato Turati. La seconda opportunità l’ha sprecata Zappacosta, arrivato in ritardo e disturbato da Baez sul suggerimento di Koopmeiners. Al 24′ l’ennesima svolta, con la rete di Monterisi in mischia, praticamente la fotografia perfetta di una partita nata storta per gli orobici. Nella seconda parte soltanto nervosismo per gli uomini di Gian Piero Gasperini, incapace di reagire.

Il doppio cambio De Ketelaere-Zortea per Zappacosta-Lookman ha dato sicuramente un’iniezione di fiducia ai bergamaschi. Si è visto al 56′ quando Zapata, in area giallazzurra, si è girato in un fazzoletto beffando Monterisi: un gol per farsi scivolare le voci di mercato e un periodo davvero negativo. La rete ha ovviamente dato maggiore spinta agli ospiti, clamorosa l’occasione sprecata da Scalvini al 69′ quando il numero 42, ritrovatosi in attacco e da solo, ha calciato su Cerofolini.

Il Frosinone nel finale di gara ha sofferto lo sforzo del primo tempo, l’Atalanta però non è riuscita a sfruttare il calo di tensione da parte dei padroni di casa. Diverse opportunità, ma idee parecchie confuse: i nerazzurri si fermano allo Stirpe, a vincere è il Frosinone. Lo scrive TMW

AMRABAT E UNA SITUAZIONE SEMPRE PIU DIFFICILE