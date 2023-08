Amrabat non si allenerà più con la Fiorentina fino a quando non ci sarà la cessione al Manchester

Amrabat è ai margini della Fiorentina, il centrocampista marocchino vuole andare via e sta aspettando che il Manchester United faccia posto in squadra per accoglierlo. Il marocchino non ha giocato a Genova alla prima di campionato e non è stato convocato per la gara di Vienna contro il Rapid, essendo escluso dalla lista Uefa. Alla rifinitura il giocatore non si era nemmeno allenato con il resto del gruppo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Amrabat non si allenerà più con il gruppo nè giocherà con la maglia viola fin quando il suo trasferimento al Manchester United sarà completato.

Sofyan Amrabat has not been called up for Fiorentina game. ⛔️🟣 #MUFC

As revealed earlier today, Amrabat’s no longer gonna play or train with 1st team of Fiorentina until his transfer situation gets resolved.

Amrabat, waiting for Man United since end of June. pic.twitter.com/M8vrUfOfrr

