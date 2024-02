Italiano ha deciso, Belotti sarà titolare contro il Frosinone. La Fiorentina vuole mettere la cresta 

Belotti sarà titolare contro il Frosinone. Contro il Lecce infatti, è entrato in campo dopo soltanto un allenamento in maglia viola. Il suo ingresso al posto di Bonaventura è stato ottimo, con quella traversa che ancora grida vendetta e che poteva cambiare le sorti della partita. Certo, ha fatto un po’ discutere la marcatura su Piccoli, ma l’attaccante è stato preso alla sprovvista dal retropassaggio di Nzola. Detto ciò, questo riguarda il passato. Adesso conta il presente e la Fiorentina vuole mettere la cresta già da domenica contro il Frosinone di Di Francesco. Italiano ha bisogno di gol e di tre punti e per farlo si affiderà ad Andrea Belotti. Lo scrive il Corriere dello Sport.