"Il Frosinone dovrebbe essere multato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro"

Dichiarazioni che fanno molto discutere quelle di De Laurentiis nei confronti del Frosinone, ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:«Finisci primo, prendi 100 milioni di euro, per ese...

Dichiarazioni che fanno molto discutere quelle di De Laurentiis nei confronti del Frosinone, ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

«Finisci primo, prendi 100 milioni di euro, per esempio, da secondo guadagni 50 milioni e così via. Ma se finisci ultimo, paghi una multa. Club come il Frosinone non attirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro. Se non possono competere, se finiscono per ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento. La promozione e la retrocessione sono la più grande idiozia nel calcio. Soprattutto quando anche la Uefa ha cercato di costringere i club a rispettare le regole del fair play finanziario. Le società dovrebbero essere strutturate geograficamente, in modo che possano essere autosufficienti. Se non possono sopravvivere finanziariamente, se non possono essere autosufficienti, dovrebbero essere espulse».