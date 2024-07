Repubblica: “Fiorentina su Brescianini ma c’è anche l’Atalanta. Entro martedì deciderà. Concorrenza Lazio”

Il calciomercato è iniziato, e dopo il fallimento nel riportare Zaniolo a Firenze, la Fiorentina ha capito che quest’anno sarà più complicato che mai. Bologna e Atalanta sono i nomi delle squadre che stanno mettendo i bastoni tra le ruote al mercato viola. Due squadre che possono vantare la propria presenza in palcoscenici più ambiziosi in fase di trattativa con i procuratori. Dopo Zaniolo, Fiorentina e Atalanta si contenderanno nuovamente un colpo di mercato. Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone finito nel mirino di Pradè. Occhio però anche alla Lazio che, vista la fase di stallo si è inserita nella trattativa per il classe 2000. Tra la giornata di domani e martedì il giocatore prenderà una decisione sul suo futuro basata anche su: progetto, promesse e programmazione. Lo scrive Repubblica.

