Trevisani: "Gudmundsson alla Fiorentina? Devono tirare fuori tanti soldi. L'attacco diventerebbe carino"
Il telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha commentato l’interesse della Fiorentina per l’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parol...
Il telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha commentato l’interesse della Fiorentina per l’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole:
“Gudmundsson-Fiorentina? È fattibile se la Fiorentina tira fuori tanti tanti soldi. A quel punto comincia a diventare un attacco carino, una squadra che aggiunge a giocatori incompleti giocatori forti. Perchè Gudmundsson è un giocatore forte“.
LA FIORENTINA SAREBBE INTERESSATA A VITIK MA IL PRIMO TENTATIVO E' STATO RESPINTO
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