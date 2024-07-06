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Trevisani: "Gudmundsson alla Fiorentina? Devono tirare fuori tanti soldi. L'attacco diventerebbe carino"

Il telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha commentato l’interesse della Fiorentina per l’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2024 19:00
Trevisani: "Gudmundsson alla Fiorentina? Devono tirare fuori tanti soldi. L'attacco diventerebbe carino" -
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Il telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha commentato l’interesse della Fiorentina per l’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole:

Gudmundsson-Fiorentina? È fattibile se la Fiorentina tira fuori tanti tanti soldi. A quel punto comincia a diventare un attacco carino, una squadra che aggiunge a giocatori incompleti giocatori forti. Perchè Gudmundsson è un giocatore forte“.

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