Cerofolini all’improvviso sarà il secondo di Terracciano dopo l’infortunio di Sirigu: mai utilizzato finora

L’infortunio di Sirigu (lesione al tendine di Achille, operazione, stagione finita, tempi di recupero lunghi) ha cambiato il ruolo e le responsabilità di Michele Cerofolini: il portiere viola ha compiuto da poco 24 anni e sarà il «secondo» di Terracciano nella intensa fase finale che vede i viola impegnati in una rimonta in campionato, nella semifinale di Coppa Italia e nei quarti di Conference League. Cerofolini in questa stagione non è stato mai utilizzato e in quella precedente ha disputato solo una partita con l’Alessandria in serie B. Nel 2020/2021, sempre nella serie cadetta, il portiere originario di Arezzo ha disputato la sua stagione più «piena», scendendo in campo per 19 volte con la maglia della Reggiana. Lo scrive La Nazione.

