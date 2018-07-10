Cerofolini al Cosenza, l'agente: "Tutto fatto, sarà una stagione determinante".

Furio Valcareggi, agente di Michele Cerofolini, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito, ad un passo dal Cosenza: “Quasi tutto fatto con il Cosenza. Siamo felici, dopodomani parte con la Nazionale...

Furio Valcareggi, agente di Michele Cerofolini, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito, ad un passo dal Cosenza: “Quasi tutto fatto con il Cosenza. Siamo felici, dopodomani parte con la Nazionale Under 19 per l’Europeo. Perderà qualche giorno di ritiro con il Cosenza, poi rientrerà per una stagione determinante per la sua carriera. L’occasione c’è e la deve sfruttare, come sempre ha fatto finora".