Gazzetta dello Sport, non solo la Serie B su Cerofolini: ci pensa anche il Frosinone

Il portiere è uno dei nodi da sciogliere del mercato viola. Italiano, a quanto risulta, ha chiesto un nuovo innesto tra i pali e la Fiorentina si sta da tempo guardando intorno, anche se al momento non è ancora arrivato l’affondo giusto. Una situazione a cui è legato anche il destino di Michele Cerofolini. Qualora arrivasse davvero un nuovo portiere, il classe ’99 potrebbe cercare spazio altrove, magari in prestito. E accanto ad alcune ipotesi in Serie B, spunta l’interesse del Frosinone neopromosso: a parlarne quest’oggi è La Gazzetta dello Sport, che si limita a parlare di un interesse del club ciociaro. Formazione che, ad oggi, ha come portiere designato titolare Stefano Turati, confermato in prestito dal Sassuolo dopo l’annata da protagonista nello scorso campionato, culminata col salto di categoria.