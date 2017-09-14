Nazionale, tre primavera convocati per lo stage Under 19. Il comunicato arriva dal sito ufficiale viola..
Nella mattinata di oggi è apparso sul sito ufficiale della Fiorentina il comunicato con le convocazione per il prossimo stage Under 19 della Nazionale Italiana
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:20
Nella mattinata di oggi è apparso sul sito ufficiale della Fiorentina il comunicato con le convocazione per il prossimo stage Under 19 della Nazionale Italiana. Nella lista, sono tre i viola che vi parteciperanno:
"In occasione dello Stage a Coverciano del 17/19 settembre 2017 l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato i seguenti calciatori:
Riccardo Sotti,Gabriele Gori e Michele Cerofolini."