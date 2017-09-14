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Nazionale, tre primavera convocati per lo stage Under 19. Il comunicato arriva dal sito ufficiale viola..

Nella mattinata di oggi è apparso sul sito ufficiale della Fiorentina il comunicato con le convocazione per il prossimo stage Under 19 della Nazionale Italiana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:20
Nazionale, tre primavera convocati per lo stage Under 19. Il comunicato arriva dal sito ufficiale viola.. - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
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Nella mattinata di oggi è apparso sul sito ufficiale della Fiorentina il comunicato con le convocazione per il prossimo stage Under 19 della Nazionale Italiana. Nella lista, sono tre i viola che vi parteciperanno:

"In occasione dello Stage a Coverciano del 17/19 settembre 2017 l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato i seguenti calciatori:

Riccardo Sotti,Gabriele Gori e Michele Cerofolini." 

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