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Cerofolini: "Pensavo di rimanere a Firenze, ho il viola nel cuore ma adesso penso al Cosenza"

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna in un'intervista a Michele Cerofolini il giovane portiere credeva di rimanere in viola. Ecco uno stralcio:"L'arrivo di Lafont mi ha disorie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 10:35
Cerofolini: "Pensavo di rimanere a Firenze, ho il viola nel cuore ma adesso penso al Cosenza" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
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Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna in un'intervista a Michele Cerofolini il giovane portiere credeva di rimanere in viola. Ecco uno stralcio:

"L'arrivo di Lafont mi ha disorientato. Pensavo di rimanere a Firenze. E' arrivata la proposta del Cosenza e non ho avuto dubbi... Ho il viola nel cuore e adesso tutto dipende da me, penso a portare la mia nuova squadra più in alto possibile"

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