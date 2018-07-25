Cerofolini: "Pensavo di rimanere a Firenze, ho il viola nel cuore ma adesso penso al Cosenza"

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna in un'intervista a Michele Cerofolini il giovane portiere credeva di rimanere in viola. Ecco uno stralcio:"L'arrivo di Lafont mi ha disorie...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna in un'intervista a Michele Cerofolini il giovane portiere credeva di rimanere in viola. Ecco uno stralcio:

"L'arrivo di Lafont mi ha disorientato. Pensavo di rimanere a Firenze. E' arrivata la proposta del Cosenza e non ho avuto dubbi... Ho il viola nel cuore e adesso tutto dipende da me, penso a portare la mia nuova squadra più in alto possibile"