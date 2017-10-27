I giocatori viola vanno a vedere Fabri Fibra a Firenze e gli regalano una maglia della Fiorentina

È la sera del concerto di Fabri Fibra a Firenze e tre giocatori viola sono andati al concerto del famoso rapper italiano. Sportiello, Biraghi e Cerofolini infatti hanno approfittato di questa occasion...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2017 22:23

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