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I giocatori viola vanno a vedere Fabri Fibra a Firenze e gli regalano una maglia della Fiorentina

È la sera del concerto di Fabri Fibra a Firenze e tre giocatori viola sono andati al concerto del famoso rapper italiano. Sportiello, Biraghi e Cerofolini infatti hanno approfittato di questa occasion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 22:23
I giocatori viola vanno a vedere Fabri Fibra a Firenze e gli regalano una maglia della Fiorentina -
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È la sera del concerto di Fabri Fibra a Firenze e tre giocatori viola sono andati al concerto del famoso rapper italiano. Sportiello, Biraghi e Cerofolini infatti hanno approfittato di questa occasione per regalare al cantante la maglia della Fiorentina con il numero 76. Ecco la foto del regalo postato sui social

Fabri Fibra riceve in regalo la maglia della Fiorentina

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