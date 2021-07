Che sfortuna per Cerofolini, si rompe di nuovo il crociato, out fino almeno a gennaio

Dopo gli esami svolti a Firenze la doccia fredda. La Fiorentina comunica che Michele Cerofolini ha riportato la rottura del crociato. Il portiere non rientrerà prima di gennaio, e la sua stagione è già in gran parte compromessa. Per il portiere si tratta di una brutta ricaduta, visto che avevo già subito un infortunio di questo tipo la passata stagione.

INTANTO ARRIVA IL VIA LIBERA ALLA CESSIONE DI LIROLA