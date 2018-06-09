Cerofolini: “Il gruppo è la nostra forza, vogliamo vincere abbiamo mille motivazioni”

Il portiere della Fiorentina primavera e della prima squadra Cerofolini, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della gara scudetto contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:“Arriviamo concent...

Il portiere della Fiorentina primavera e della prima squadra Cerofolini, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della gara scudetto contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Arriviamo concentrati con una squadra che darà tutto perché ha voglia di vincere. L’Inter come noi arriva con mille motivazioni e può succedere di tutto. Daremo il massimo. Il gruppo compatto per noi è un piccolo vantaggio” .