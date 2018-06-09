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Cerofolini: “Il gruppo è la nostra forza, vogliamo vincere abbiamo mille motivazioni”

Il portiere della Fiorentina primavera e della prima squadra Cerofolini, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della gara scudetto contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:“Arriviamo concent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 20:04
Cerofolini: “Il gruppo è la nostra forza, vogliamo vincere abbiamo mille motivazioni” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
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Il portiere della Fiorentina primavera e della prima squadra Cerofolini, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della gara scudetto contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Arriviamo concentrati con una squadra che darà tutto perché ha voglia di vincere. L’Inter come noi arriva con mille motivazioni e può succedere di tutto. Daremo il massimo. Il gruppo compatto per noi è un piccolo vantaggio” .

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