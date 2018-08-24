Cerofolini: "Perplesso dall'acquisto della Fiorentina di Lafont visto che ha la mia stessa età"

Il portiere classe 99 Michele Cerofolini, di proprietà della Fiorentina ma al Cosenza, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Spero di essere titolare. Alla Fiorentina ho imparato tantissimo...

Il portiere classe 99 Michele Cerofolini, di proprietà della Fiorentina ma al Cosenza, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Spero di essere titolare. Alla Fiorentina ho imparato tantissimo e sono venuto qua per giocare e ritagliarmi un posto.

Sono rimasto perplesso quando la società ha comprato Lafont arrivo visto che ha la mia stessa età ma è durata poco questa mia perplessità. Io quest'anno mi faccio il mio campionato di Serie B e poi il prossimo anno vedremo. Sicuramente è uno stimolo. Mi darà qualcosa in più.

La scorsa annata è stata indimenticabile. Mi porto dietro tutte le cose belle e quelle che mi hanno insegnato. Sono tutte cose positive, non ricordo cose negative anch nel dolore, è stato un dolore immenso, ma anche da lì i ragazzi mi hanno trasmesso cose positive. Mi hanno regalato tanto.

Sono d'accordo con la scelta di Pezzella di continuare ad indossare la fascia di Astori. Non vedo il motivo di indossare tutte le fasce identiche. Siccome quella fascia ha un valore molto importante perché ci sono incise le iniziali del nostro capitano, io trasgredirei come fa German.

A mio avviso la Fiorentina ha fatto un buon mercato. Ha tenuto i capisaldi della squadra comprando dei ragazzi molto giovani e forti che hanno arricchito la rosa. Io sono il loro primo tifoso, quindi spero tanto che possano fare meglio dell'anno scorso.

Sottil si può ritagliare il suo spazio e fare la sua esperienza in prima squadra. Durante l'annata, qualche spezzo di partita secondo me lo può avere anche se ci sono molti esterni che ricoprono il suo stesso ruolo"