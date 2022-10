Cerofolini rinnova con la Fiorentina per un altro anno e mezzo: “Segno della fiducia della società”

La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Michele Cerofolini al club viola fino al 30 giugno 2024. Cerofolini è cresciuto nel Settore Giovanile gigliato dove è approdato nel 2015.

“Questo rinnovo è un sintomo di fiducia da parte della società, questa maglia è la mia seconda casa, sono cresciuto qui e per me è un traguardo e una partenza molto importante. Ho parlato con Commisso, era molto felice e io altrettanto, fa sempre piacere parlare con il presidente. Sono cresciuto ad Arezzo, per tutti è un grande sogno vestire la maglia della Fiorentina. Il ruolo del portiere è visto in maniera diversa, sei molto decisivo. Con Gollini e Terracciano siamo molto affiatati ed ognuno vede il ruolo a modo suo, ci confrontiamo e ci rispettiamo tanto. I tifosi qui a Firenze sono molto esigenti e calorosi, possiamo solo dargli tante soddisfazioni”

