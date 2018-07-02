Ivan: “Lafont un bel talento, ma l’esperienza conta. Spero non sia una meteora. Cerofolini...”

L’ex portiere della Fiorentina, Andrea Ivan ha parlato ai microfoni di Contro Calcio Radioweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni: “Lafont? Si parla di un portiere molto giovane, in Serie A co...

L’ex portiere della Fiorentina, Andrea Ivan ha parlato ai microfoni di Contro Calcio Radioweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Lafont? Si parla di un portiere molto giovane, in Serie A conta l’esperienza sebbene lui abbia già giocato ad alti livelli. Lo conosco poco ma credo sia un buon portiere. Se la Fiorentina ha investito una cifra importante un motivo ci sarà, spero non sia una meteora come Scufffet: dopo il primo anno si perse... Cerofolini? Deve fare un percorso, ed intendo la classica “gavetta”. In primavera ha fatto bene, ma ripeto: l’esperienza in un campionato come quello italiano conta tanto. Bisogna cercare di non bruciarlo, può essere il futuro viola. Bisogna puntare sui giovani ma servono le “chiocce” Galli è stato fenomenale, ma erano altri tempi e giocatori come Lafont o Cerofolini ne hanno bisogno”.