Notizie Ivan Fiorentina

Andrea Ivan: "Terracciano buon portiere, è affidabile, ma caratterialmente morto"
17 giugno 2024 21:56
Ivan: "Dragowski non sa uscire, deve trovare qualcuno che glielo spieghi bene"
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Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"
15 novembre 2020 18:35
Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"
11 maggio 2020 20:56
Ivan: "Della Valle ha usato la Fiorentina per farsi conoscere. I tifosi ci chiedevano..."
30 ottobre 2019 18:21
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