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Notizie Ivan Fiorentina

Andrea Ivan: "Terracciano buon portiere, è affidabile, ma caratterialmente morto"

17 giugno 2024 21:56

Ivan: "Dragowski non sa uscire, deve trovare qualcuno che glielo spieghi bene"

18 marzo 2021 12:09

Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"

15 novembre 2020 18:35

Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"

11 maggio 2020 20:56

Ivan: "Della Valle ha usato la Fiorentina per farsi conoscere. I tifosi ci chiedevano..."

30 ottobre 2019 18:21

Ivan: “Lafont un bel talento, ma l’esperienza conta. Spero non sia una meteora. Cerofolini...”

02 luglio 2018 19:20

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