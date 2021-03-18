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Ivan: "Dragowski non sa uscire, deve trovare qualcuno che glielo spieghi bene"

Ivan parla di Dragowski

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2021 12:09
Ivan: "Dragowski non sa uscire, deve trovare qualcuno che glielo spieghi bene" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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"Ne ho conosciuti tanti di portieri stranieri che non hanno nel DNA l'uscita - ha detto Andrea Ivan, ex portiere a TMW Radio - . Oggi è anche più difficile, visto che i palloni viaggiano sempre più difficile... Dragowski andrebbe fatto lavorare di più, io ricordo che una volta parlai con Giovanni Galli perché avevo problemi a uscire, e mettendo in atto due o tre dritte sue ci sono riuscito. Serve anche trovare qualcuno che te le spieghi bene".

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