Ivan: "Dragowski non sa uscire, deve trovare qualcuno che glielo spieghi bene"

Ivan parla di Dragowski

"Ne ho conosciuti tanti di portieri stranieri che non hanno nel DNA l'uscita - ha detto Andrea Ivan, ex portiere a TMW Radio - . Oggi è anche più difficile, visto che i palloni viaggiano sempre più difficile... Dragowski andrebbe fatto lavorare di più, io ricordo che una volta parlai con Giovanni Galli perché avevo problemi a uscire, e mettendo in atto due o tre dritte sue ci sono riuscito. Serve anche trovare qualcuno che te le spieghi bene".

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