Ivan: "Della Valle ha usato la Fiorentina per farsi conoscere. I tifosi ci chiedevano..."

Il portiere della rinascita viola dalla C2 Andrea Ivan è intervenuto a Radio Bruno Toscana:Sugli inizi della proprietà Della Valle, dopo il fallimento ha detto:"Arrivò una proprietà stabile che dava l...

Il portiere della rinascita viola dalla C2 Andrea Ivan è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Sugli inizi della proprietà Della Valle, dopo il fallimento ha detto:

"Arrivò una proprietà stabile che dava le garanzie giuste per tornare velocemente in serie A. Campioni d’inverno in serie C al primo anno, insieme al Rimini. Un po’ lo stesso entusiasmo che viviamo con Commisso, voglia di seguire la squadra e stare con la Fiorentina, di partecipare, chi sugli spalti chi in campo. Della Valle non mai avuto niente contro la Fiorentina ed i tifosi viola, aveva chiaro tempo che fosse finito un ciclo a Firenze. Diego ha usato la Fiorentina per farsi conoscere, questo lo dico sempre. Nessuno lo conosceva a quei livelli, i tifosi chiedevano a noi giocatori chi fossero coem famiglia, forti anche del diverso rapporto che riuscivamo ad instaurare con loro, noi giocatori di quella categoria. DDV ha capito che non c’erano più le condizioni per continuare a fare calcio in un certo modo. Per fortuna ha trovato un imprenditore serio che ha voglia di investire con piani chiari

Questo deve essere un anno di transizione che serve per sistemare varie cose a livello societario. Una realtà come l’Atalanta non ha niente di più della Fiorentina, tranne per il centro sportivo che ti fa guadagnare 7-8 pt in classifica. quello che serve a Firenze è questo: avere un posto dove i giocatori possano trovare un rifugio, un posto protetto. Vuol dire tanto avere punto di riferimento; prima di pensare ad andare in europa pensiamo a sistemare la logistica della società, il rapporto fra tifoseria e squadra, per poi tutti insieme lavorare per qualcosa di importante.