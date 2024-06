Andrea Ivan: “Terracciano buon portiere, è affidabile, ma caratterialmente morto”

Nonostante l’ottimo rendimento offerto in questa stagione, Pietro Terracciano ha spesso convogliato su di sé diverse critiche da tifosi e addetti ai lavori. E non sono da meno le parole di Andrea Ivan, ex portiere della Fiorentina che ai microfoni di Radio Bruno non ha risparmiato critiche all’attuale estremo difensore gigliato:

“Terracciano? È un buon portiere, va bene come portiere perché è affidabile, ma non mi piace caratterialmente, è morto. Non si arrabbia mai, nemmeno quando prende goal, non tira un calcio al palo… Proverei a mettergli accanto uno di carattere che possa smuoverlo. Lo stesso carattere che è mancato anche nell’ennesima finale persa, e andrei a inserire questo valore. Ripartirei da una spina dorsale forte che è il cuore della squadra.: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante e poi accanto dei giovani.”

Lo riporta calciomercato.com

La Fiorentina dovrà risarcire l’AEK Atene per danneggiamento e lancio di oggetti per la finale di Conference