Probabile formazione: rivoluzione sulle corsie, Brekalo-Kouamé in pole. Cerofolini dal 1’

All’appuntamento di Praga del 7 giugno mancano ancora più di dieci giorni eppure per Vincenzo Italiano – da ieri eletto dalla Lega come miglior allenatore di maggio – il pensiero della finale di Conference è già diventato un assillo. A maggior ragione dopo il primo test fallito in Coppa Italia, per il quale i rammarichi in casa viola sono ancora alle stelle.

Nulla, però, è da buttare in questo finale di stagione e l’obiettivo – a partire da stasera contro la Roma – è quello di iniziare una serie di prove generali che portino il tecnico a valutare negli ultimi 180’ del campionato lo stato di forma di tutta la rosa nella speranza di individuare il miglior undici possibile per la sfida con il West Ham. Possibilmente continuando a inseguire quell’obiettivo legato all’ottavo posto che può ancora lasciare in dote alla Fiorentina una seconda strada per il ritorno in Europa nella prossima stagione attraverso il campionato. Ecco perché già da oggi pomeriggio contro i giallorossi – al netto di robuste rotazioni nell’undici di partenza – l’input arrivato dalla società è quello di tornare subito alla vittoria dopo lo stop di Roma. Rispetto al ko nella finale contro l’Inter, potrebbero essere fino a dieci i cambi nella formazione di partenza, con il solo Martinez Quarta che pare viaggiare verso la conferma, nonostante nella Capitale abbia vissuto una notte ben poco brillante.

Tra i pali tutto lascia pensare che sarà ancora il ’99 Cerofolini (fresco di paternità) a difendere la porta viola per la terza partita di fila in Serie A mentre in difesa, oltre al già citato Chino, si dovrebbero rivedere Venuti e Terzic sulle fasce con Ranieri al centro. In mediana le chiavi del gioco saranno affidate alle geometrie di Mandragora in coppia con Duncan mentre sulla trequarti, oltre a Barak come perno centrale, si dovrebbero rivedere Kouame e Brekalo. Per il ruolo di prima punta, in virtù del buon impatto nella gara di Roma, il favorito è Jovic. Lo scrive La Nazione.

