Arrivano conferme. Marchetti tutor di Cerofolini promosso portiere viola?

Su La Nazione in edicola oggi si parla del rebus portiere. Il quotidiano ha ripreso un indiscrezione che vi avevamo lanciato in "Casa Mercato Viola" ovvero quella di Marchetti che a costa 0 potrebbe d...

Su La Nazione in edicola oggi si parla del rebus portiere. Il quotidiano ha ripreso un indiscrezione che vi avevamo lanciato in "Casa Mercato Viola" ovvero quella di Marchetti che a costa 0 potrebbe diventare un nuovo portiere viola. La verà novità riportata dal giornale è che la Fiorentina potrebbe accontentarsi così e promuovere in prima squadra Cerofolini che sarebbe "tutorato" da Marchetti.