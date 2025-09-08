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Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante”

L’ex portiere viola ha detto la sua sull’esperienza a Firenze, elogiando anche l’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2025 17:01
Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante” -
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L’ex portiere della Fiorentina Michele Cerofolini, oggi in forza al Bari, ha parlato della sua esperienza a Firenze a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Ero il terzo portiere, poi mi sono ritrovato titolare. E penso di avere fatto bene. Un punto di arrivo, la Serie A. Ma anche di inizio”.

Sull’allenatore più importante avuto, ha aggiunto: “Italiano. Si arrabbia tanto ma ha un pregio, dopo mezz’ora resetta tutto”.

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