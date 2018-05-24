Valcareggi AG. Cerofolini: "Pronto per fare il titolare alla Fiorentina. Merita fiducia"

Furio Valcareggi noto opinionista e agente di Cerofolini ha fatto il punto sul suo assistito a Radio Bruno: "Cerofolini titolare? Se fa il dodicesimo va bene, al fianco di Sportiello lo vedrei bene. S...

Furio Valcareggi noto opinionista e agente di Cerofolini ha fatto il punto sul suo assistito a Radio Bruno: "Cerofolini titolare? Se fa il dodicesimo va bene, al fianco di Sportiello lo vedrei bene. Se invece la Fiorentina preferisce prendere una riserva di livello allora Michele andrà in prestito. Subito titolare? Non abbiamo paura, abbiamo grande considerazione dei suoi mezzi. A Sportiello non è stato perdonato il gol preso da Bernardeschi e nemmeno altri errori: ha dato incertezze, resta bravo. Dipenderà anche dai soldi e dalle altre opportunità che gli si presenteranno”.