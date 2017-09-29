Under19, convocati i viola Cerofolini e Sottil
Come riportato dal sito ufficiale della Fiorentina Violachannel, il portiere Cerofolini e Riccardo Sottil sono stati convocati..
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 14:05
ln occasione delle qualificazione dei campionati Europei di categoria (Qualifying Round; Svezia, 1/11 ottobre 2017) l'Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato i seguenti calciatori: Michele Cerofolini e Riccardo Sottil.
A comunicarlo è direttamente il sito ufficiale della Fiorentina ViolaChannel.