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Cerofolini: "Siamo un gruppo unito, è un sogno essere in prima squadra. Sportiello mi sta aiutando molto..."

Queste le parole di Michele Cerofolini alla trasmissione televisiva "Italia 7". Ecco le parole del giovane portiere viola:"Stiamo lavorando benissimo, siamo partiti con la consapevolezza di essere un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 23:00
Cerofolini: "Siamo un gruppo unito, è un sogno essere in prima squadra. Sportiello mi sta aiutando molto..." - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole di Michele Cerofolini alla trasmissione televisiva "Italia 7". Ecco le parole del giovane portiere viola:

"Stiamo lavorando benissimo, siamo partiti con la consapevolezza di essere un grande gruppo e questo nuovo mister ci ha infuso uno spirito a livello caratteriale importante. Sportiello? Lui mi aiuta con tanti consigli utili per il ruolo che sto avendo adesso e su questo periodo.

Stare con la prima squadra per me è una bellissima esperienza e un sogno essere con i grandi. Non vedo l'ora di migliorarmi. 

Pioli mi dà consigli su come comportarmi in campo, cosa non scontata soprattutto se si è giovani. Questo è un momento molto importante perché appunto la Fiorentina sta puntando sui giovani e dobbiamo impegnarci al massimo. Abbiamo grande voglia di fare bene in campionato"

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