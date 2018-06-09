Due errori di Cerofolini regalano lo scudetto primavera all'Inter. È 0-2, addio sogno tricolore

Due errori del numero uno viola Michele Cerofolini regalano lo scudetto all'Inter primavera. La squadra neroazzurra ha segnato due gol nei tempi supplementari, il primo all'inizio del primo tempo e il...

Due errori del numero uno viola Michele Cerofolini regalano lo scudetto all'Inter primavera. La squadra neroazzurra ha segnato due gol nei tempi supplementari, il primo all'inizio del primo tempo e il raddoppio è arrivato al secondo minuto del secondo tempo supplementare. Vittoria meritata della squadra di Stefano Vecchi che si è dimostrata più forte della squadra viola soprattutto dal punto di vista fisico. Ha pesato tanto per la Fiorentina la perdita dopo pochi minuti del primo tempo di Diakhate, uscito per infortunio. Come lo scorso anno l'inter è campione d'Italia battendo la Fiorentina in finale scudetto.